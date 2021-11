Koh-Lanta la légende du 2 novembre 2021 - Emission 10

C’est le moment tant redouté des "Destins Liés" de ce Koh-Lanta, la Légende ! C’est à deux que les naufragés gagneront ou perdront les épreuves de confort et d’immunité. Et bien sûr à deux qu’ils seront éliminés au Conseil. De quoi donner des sueurs froides à certains selon la personne avec qui le hasard les aura associés.Koh-Lanta, la Légende, le vent de panique, des angoisses et des satisfactions doublées, c’est mardi à 21h05, sur TF1.