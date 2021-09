Koh-Lanta La Légende du 21 septembre 2021 - Emission 04

Chamboulement la semaine dernière en Polynésie. Après des débuts en individuel, les naufragés ont composé deux tribus mixtes. Les jaunes et les rouges s'affrontent désormais. Mais dans chacune des deux tribus, les liens créés au début de l'aventure perdurent. Les filles se sont jurées fidélité et les garçons s'étaient assurés d'aller loin ensemble mais ce sont les jaunes, perdants de l'épreuve d'immunité ont dû faire un choix. Alors que Clémence était sur la sellette, c'est finalement Maxime, jugé trop proche des filles et pas assez actif sur le camp, qui a été éliminé par son équipe. Sonné, le guide de survie a quand même fait le choix de revenir. Maxime ne le sait pas mais il va donc retrouver Ugo et Karima, qui vivent secrètement sur L'Île des Bannis depuis 6 jours. Il est temps de vivre un nouvel affrontement dans l'Arène. Qui de Karima, Ugo ou Maxime va garder sa place dans l'aventure ? Koh-Lanta, La Légende - Emission 04 diffusée le Mardi 21 septembre 2021 sur TF1.