Koh-Lanta la légende du 24 août 2021 - Episode 01

Ils ont écrit l’histoire de Koh-Lanta depuis 20 ans.Aujourd’hui, ils ont encore et toujours envie d’en découdre… Pour confirmer leur statut de gagnant ou pour enfin conquérir le titre qui leur a échappé.Mais surtout, en remportant cette édition hors du commun, ils veulent entrer dans la légende de Koh-Lanta !C’est le rendez-vous que tous les aventuriers de Koh Lanta attendaient, comme l’affrontement ultime entre celles et ceux qui ont marqué l’Histoire de cette aventure extraordinaire.Ils pensaient tout connaître de Koh Lanta, mais rien ne va pas se passer comme prévu.Ces compétiteurs sont parmi les plus aguerris et les meilleurs connaisseurs de Koh Lanta et pourtant, ils vont toutes et tous être surpris, décontenancés même par les nouveautés qui les attendent.Dans cette saison hors norme, les aventuriers vont être confrontés dès le départ à des situations inédites dans l’histoire de Koh-Lanta. Ce Koh Lanta, c’est aussi et surtout une aventure d’une intensité jamais égalée, avec des épreuves disputées de haute lutte, des records stratosphériques pulvérisés, des stratégies plus élaborées que jamais, un suspense et des retournements de situation de tous les instants.C’est donc une saison XXL qui vous attend pour cet anniversaire des 20 ans de Koh-Lanta.