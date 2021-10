Koh-Lanta la légende du 26 octobre 2021 - Emission 09

Tous les aventuriers encore en course vivent maintenant ensemble sur le camp réunifié. Et très vite, de nouveaux équilibres s’installent.Mais les nerfs des aventuriers vont de nouveau être bousculés lors d’une épreuve de confort à la récompense très enviée et une épreuve d’immunité à élimination directe !Mais tous ignorent que la suite de l'aventure se joue aussi ailleurs... Koh-Lanta, La Légende, épisode 8, diffusé le Mardi 26 octobre 2021 sur TF1.