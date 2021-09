Koh-Lanta la légende du 28 septembre 2021 - Emission 05

Koh-Lanta la légende bat son plein en Polynésie française. es Rouges, Koh Rok, affrontent les Jaunes, Lanta nai. La compétition est à son maximum. Les aventuriers se mesurent et battent des records. Mais tous visent en fait un rêve personnel, remporter le titre de cette saison anniversaire. Claude le premier ! Il vient d'ailleurs d'ajouter une dix-neuvième victoire à son palmarès déjà vertigineux. Et quelle victoire ! Celle des paresseux face à son rival de toujours, Teheiura. Karima elle, a été éliminée lors du dernier duel dans l'arène face à Ugo et Maxime. Tous les deux espèrent rejoindre l'aventure de la réunification. Mais ils vont voir arriver une adversaire en la personne de Clémentine, évincée lors du conseil des rouges, lâchée par Alexandra et Alice qui ont rejoint la stratégie des hommes. Koh-Lanta la légende, entre dépassement de soi et tactique, qui sera le meilleur aventurier ? Koh-Lanta, La Légende - Emission 05 diffusée le Mardi 28 septembre 2021 sur TF1.