Koh-Lanta la légende du 7 décembre 2021 - Emission 14

Voici l’épreuve la plus redoutée de tous les naufragés de Koh-Lanta, la terrible épreuve de l’Orientation ! Les 3 qui en réchapperont pourront monter ensuite sur les Poteaux, et espérer être parmi les deux finalistes. Mais avant cela, il va falloir maitriser ses nerfs et garder la tête froide pour ne pas perdre le Nord !Ils seront 5 pour 3 poignards à trouver. Les 4 rescapés du dernier conseil éliminatoire, mais aussi le dernier survivant de l’île des Bannis !Ne ratez pas l’ultime épreuve de l’Arène ainsi que l’Orientation, il faudra avoir le cœur bien accroché !