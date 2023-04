Koh-Lanta : le feu sacré du 11 avril 2023 (Partie 2)

Avant d'officialiser la réunification, les tribus doivent choisir un ambassadeur. Pour les jaunes, c'est Grace qui est désignée et pour les rouges Quentin. Évidemment, aucun d'entre eux ne veut aller à la boule noire, mais aucun d'entre eux ne veut céder du terrain. Les arguments fusent et le temps s'écoulent. Quentin et Grace vont-ils aller jusqu'au tirage au sort et risquer de quitter l'aventure sur un coup du hasard ? Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 11 avril 2023 - Episode 08 (Partie 2)