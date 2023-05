Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 2 mai 2023 (Partie 2)

Après avoir profité d'un confort bien mérité, Nicolas et Gilles retrouvent le reste des aventuriers, boostés par la nourriture et les appels de leurs proches. Cette parenthèse bienfaisante leur a permis de recharger leurs batteries et de renforcer leur mental. Toutefois, il est temps de mettre cette énergie à profit pour la troisième épreuve d'immunité individuelle de la saison. Qui remportera cette épreuve et s'assurera une protection pour le prochain conseil ? Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 2 mai 2023 - Episode 11 (Partie 2)