Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 21 février 2023 - Episode 01 (Partie 2)

Cette nouvelle saison de Koh-Lanta démarre là où les plaques tectoniques s'affrontent, où les volcans se dressent vers le ciel. En plein sur la ceinture de feu du Pacifique, c’est dans une région reculée à l’Est des Philippines, sur la grande île de Luçon, que vingt nouveaux aventuriers viennent tenter leur chance et défier la dure loi de Koh-Lanta. Parmi ces volcans, il y a le mont Mayon qui terrifie les alentours. La légende raconte que le feu qui bouillonne dans son cratère est un feu sacré ! Et c'est pour ce feu sacré que 20 nouveaux naufragés volontaires vont concourir ! Le détenir, c’est être protégé, et maitriser son destin. Mais c’est aussi celui de décider du destin d’un autre aventurier ! Quel sort cette première journée va-t-elle leur réserver ? Un défi, mais pas des moindres, où l'enjeu est majeur et loin d'être éphémère : il pourrait être maitre de leur destin. Koh-Lanta : Le Feu Sacré - Episode 01 du 21 février 2023 (Partie 2)