Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 21 mars 2023 (Partie 1)

Une épreuve mythique de Koh-Lanta est annoncée ! Et elle est toujours autant attendue que redoutée par les naufragés, qui devront rivaliser d’ingéniosité et d’efficacité. Mais attention, rien ne va se passer comme prévu ! Encore une fois le sort réserve bien des surprises aux robinsons. Ajouté aux stratégies et aux bluffs en cascade, cette soirée s’annonce mouvementée pour les aventuriers !