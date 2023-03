Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 21 mars 2023 (Partie 2)

L'épreuve d'immunité du jour est très serrée entre les rouges et les jaunes. Tout va e jouer sur la fin du parcours qui est basé sur l'adresse. Chaque équipe doit lancer et déposer 7 sacs en équilibres sur des plateformes en hauteur. Malheureusement, après cette épreuve un aventurier va abandonner l'aventure... Qui va donc laisse de côté son rêve et partir définitivement de l'aventure ? Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 21 mars 2023 - Episode 05 (Partie 2)