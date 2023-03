Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 28 mars 2023 (Partie 1)

Les Tinago ont perdu leur chef de file : Rudy. Esteban son second se sent bien seul... En effet Frederic a totalement pris le contrôle de l'équipe rouge ! Mais après une deuxième défaite, l'équipe est affaiblie pendant que les Paniman font le plein d'énergie. En effet grâce à leur victoire, ils ont accès à un repas complet et un bon lit douillet. Cette différence de force va-t-elle se faire sentir sur l'épreuve d'immunité ? Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 28 mars 2023 - Episode 06 (Partie 1)