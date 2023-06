Koh-Lanta : le feu sacré du 6 juin 2023 (Partie 1)

Le carré final est est formé. Deux femmes, Tania et Julien et deux hommes, Frédéric et Nicolas. En attendant, Quentin rejoint la résidence du jury final encore dépité de son élimination. Les finalistes prennent des forces pour l'épreuve d'orientation. Cette épreuve est le dernier rempart avant l'épreuve mythique des poteaux ! Pour y accéder, il faudra trouver un poignard, mais attention il n'y a que 3 poignards cachés pour 4 finalistes. Qui sera éliminé ? Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 6 juin 2023 - Episode 16 (Partie 1)