Koh-Lanta : le feu sacré du 6 juin 2023 (Partie 2)

Nicolas est le grand gagnant de l'épreuve d'orientation il est sûr d'aller sur les poteaux ! Les deux places restantes se jouent entre Frédéric, Julie et Tania. Les deux femmes sont dans la même zone et sont exactement au même stade dans leur recherche. Frédéric est lui seul dans sa zone. Il a une grande avance, mais rien n'est joué. Après la découverte de Tania, il ne reste plus qu'une seule place pour les poteaux. Koh-Lanta : Le Feu Sacré du 6 juin 2023 - Episode 16 (Partie 2)