Koh-Lanta - Le Totem Maudit (Partie 1) du 1 mars 2022 - Episode 2

En savoir plus sur Denis Brogniart

Aux Philippines, dans le sublime archipel de Palawan, la grande aventure a commencé pour les nouveaux Robinsons. Et seul l’un d’entre eux sera sacré ultime survivant…Mais pour l’instant, tous découvrent les affres de la vie en pleine nature et ses surprises !L’humidité et la faim les fatiguent, mais ils vont avoir des récompenses de choix…Tant mieux car Le totem maudit ne leur facilite pas la vie…Ce Totem maudit vous donne rendez-vous chaque mardi à 21h10, sur TF1.