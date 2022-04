En savoir plus sur Denis Brogniart

L’aventure est difficile aux Philippines pour les naufragés de Koh-Lanta. Les conditions sont rudes, la nature se déchaîne et le totem maudit les menace constamment.Mais avec ardeur et optimisme, ils relèvent tous les défis et peuvent, pour certains, profiter de récompenses inoubliables quand d’autres doivent affronter les malédictions.Ce qui est sûr, c’est qu’au bout du parcours, il n’en restera qu’un !