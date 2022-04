Koh-Lanta - Le Totem Maudit du 19 avril 2022 - Episode 08 (Partie 1)

En savoir plus sur Denis Brogniart

Déjà 20 jours d’aventure pour ces néo robinsons. La faim et la fatigue se sont installées. Il faut dire que la nature ne leur fait pas de cadeau.Dans la baie de Bacuit, aux Philippines, l’heure de la réunification a sonné ! Les Rouges et les Jaunes vont s’affronter une dernière fois avant de tous se retrouver… Mais, avant cela il faudra en passer par les fourches caudines de la réunion des Ambassadeurs qui devront éliminer un des naufragés…C’est dire s’il faut bien choisir qui partira négocier… Mais attention chaque tribu devra désigner l’ambassadeur adverse ! Qui peut défendre les membres de sa tribu et potentiellement prendre le risque d’aller au tirage au sort de la boule noire ?Un choix crucial est à faire pour les aventuriers.