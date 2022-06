Koh-Lanta - Le Totem Maudit - la finale du 21 juin 2022 - Episode 17

C’est le dénouement de cette incroyable aventure de "Koh-Lanta, Le Totem Maudit" !Au départ, ils étaient 24 naufragés volontaires et désormais l'aventure touche à sa fin avec la mythique épreuve des poteaux.Et pour une dernière fois, le Totem Maudit réservera une surprise de taille aux aventuriers qui vivront une finale inédite dans l'histoire de Koh-Lanta !Alors, qui saura dompter les poteaux ? Qui remportera cette épreuve tant attendue, et qui se présentera avec le vainqueur devant le Jury Final ?Ils sont pleins d’espoir, prêts à réaliser leur rêve : remporter le titre d'ultime aventurier et les 100 000 euros promis au vainqueur.Rendez-vous le mardi 21 Juin à 21h10 sur TF1 pour la grande finale de "Koh-Lanta, Le Totem Maudit" !