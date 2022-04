Koh-Lanta - Le Totem Maudit du 5 avril 2022 - Episode 06 (Partie 2)

En savoir plus sur Denis Brogniart

Les aventuriers de Koh-Lanta se démènent sur les plages paradisiaques, mais néanmoins hostiles de l’archipel de Palawan, aux Philippines. Ils sont tous fatigués par tant d’efforts.Heureusement, une récompense des plus plaisantes attend la tribu victorieuse de l’épreuve de confort alors que l’autre subira la colère du totem maudit.Il faudra se relever de cette malédiction pour espérer remporter l’épreuve d’immunité et ainsi éviter le conseil et son élimination.