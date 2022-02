Koh-Lanta : Le totem maudit - Portraits des nouveaux aventuriers (2/2)

Dans des conditions dantesques, au pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan aux Philippines, ces 24 apprentis Robinsons vont découvrir la vie à la dure, la faim, la fatigue et les stratégies. Avec courage et détermination, ces 12 femmes et ces 12 hommes vont tout faire pour réaliser leur rêve, et gagner Koh-Lanta. Mais la route longue, et semée d’embûches, au premier rang desquelles se trouve, cette année, le TOTEM MAUDIT. En exclusivité sur MYTF1, découvrez les portraits des 12 aventuriers : Matteo, 20 ans, danseur à Paris. Benjamin, 24 ans, comptable en Loire-Atlantique. Colin, 25 ans, digital manager en Suisse. Fouzi, 28 ans, directeur financier dans le Nord. Bastien, 32 ans, cordiste dans le Rhône. Maxime, 33 ans, gérant de portefeuille à Paris. Yannick, 36 ans, basketteur dans les Alpes-Maritimes. Jean-Philippe, 36 ans, artisan peintre en Seine-Maritime. François, 38 ans, pompier dans l'Hérault. Nicolas, 39 ans, gérant d'un magasin de sport dans le Gard. Jean-Charles, 40 ans, fustier dans la Loire. Franck, 52 ans, patron d'une société de rénovation en bâtiment dans les Pyrénées-Atlantiques.