Koh-Lanta, le totem maudit - Portraits des nouvelles aventurières (1/2)

Dans des conditions dantesques, au pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan aux Philippines, ces 24 apprentis Robinsons vont découvrir la vie à la dure, la faim, la fatigue et les stratégies. Avec courage et détermination, ces 12 femmes et ces 12 hommes vont tout faire pour réaliser leur rêve, et gagner Koh-Lanta. Mais la route longue, et semée d’embûches, au premier rang desquelles se trouve, cette année, le TOTEM MAUDIT. En exclusivité sur MYTF1, découvrez les portraits des 12 aventurières : Pauline, 24 ans, responsable de communication dans les Alpes-Maritimes. Ambre, 27 ans, gestionnaire de formations sportives dans l'Hérault. Louana, 28 ans, commerciale en immobilier locatif dans les Hauts de Seine. Anne-Sophie, 34 ans, coach sportive en Grèce. Olga, 35 ans, danseuse acrobate à Paris. Samira, 34 ans, coach sportive au Maroc. Stéphanie, 35 ans, croupière à Paris. Alexandra, 35 ans, directrice d'un groupe de média en Martinique. Setha, 35 ans, graphiste dans le Rhône. Lili, 40 ans, chef d'entreprise en Ile et Vilaine. Céline, 41 ans, infirmière en Seine et Marne. Géraldine, 47 ans, marchand de biens dans le Morbihan.