En savoir plus sur Denis Brogniart

Déjà quinze jours de privation pour les naufragés de Koh-Lanta et l’aventure va devenir encore plus difficile. La faim, l’éloignement, tout cela pèse sur le moral des aventuriers, qui est au plus bas. Avec les nerfs à vifs, les choix à faire sont bien entendu source de conflit…