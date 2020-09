Koh-Lanta, les 4 Terres du 4 septembre 2020 - Emission 2

En savoir plus sur Denis Brogniart

Koh-Lanta, les 4 Terres, c’est l’affrontement de quatre équipes représentant leurs régions de France. Et il y a de l’ambiance sur les camps !Pourtant, certains aventuriers ont du mal à s’acclimater à la rudesse de cette aventure hors norme.De grandes amitiés naissent, mais déjà les premières tensions apparaissent aussi !Heureusement, la cohésion d’équipe ou les valeurs de la région que ces naufragés volontaires représentent les poussent à dépasser les difficultés.Mais cette cohésion sera-t-elle suffisante pour ne pas arriver dernier sur l’épreuve de confort et échapper à l’Ilot de l'exil ?Ce qui est sûr, c’est que les aventuriers qui y ont déjà passé 24 heures ne veulent plus jamais y retourner.Échapper à l’Ilot de l’exil ne veut pas dire échapper au conseil. Il ne faut donc pas se relâcher pour ne pas perdre un des siens.Tous veulent faire briller leur région… Mais forcément, il y aura des déçus !