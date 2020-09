Koh-Lanta, les 4 Terres : Emission 1 - Résumé

En savoir plus sur Denis Brogniart

Dans l'Archipel des Fidji, 24 français ont débarqué. A leur grande surprise, ils ont été scindés en quatre équipes de six pour représenter leur région. C'est la tribu de l'Ouest, grâce à l'exploit de Dorian et de Brice, qui a remporté l'épreuve de confort. Comme récompense, ils ont choisi de prendre le kit de pèche. Les bleus, les Sudistes, ont hérité avec bonheur, du kit de terre. En effet, Mathieu a réussi à faire le feu. Les verts, l’Est, quant à eux, ont perdu l'épreuve de confort. Leur punition : l'îlot de l'exil et Alexandra l'a très mal vécu. Cette défaite et cet exil ont boosté les verts qui ont brillamment remporté l’épreuve d’immunité. les violets, les Nordistes, ont perdu. Adrien, l’ingénieur parisien de 30 ans, a intrigué de tous les côtés. Il s’est constitué deux clans. L’un avec Marie-France et Fabrice pour évincer Angélique. L’autre avec Lola et Angélique pour évincer Marie-France. Adrien a finalement lâcher la bouchère du Nord qui s’en est allée, amère. Koh-Lanta, les 4 terres - Résumé - Emission 1. Koh-Lanta, les 4 terres, tous les vendredis à 21h50.