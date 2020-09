Koh-Lanta, les 4 Terres : Emission 3 - Premières minutes du 11 septembre 2020

En savoir plus sur Denis Brogniart

Quatre tribus s’affrontent dans l’archipel fidjien… Quatre tribus qui représentent chacune une région de France. L’une des régions se démarque et enchaîne les victoires, ce qui a le don d’exaspérer les représentants d’une autre Terre de France. Du coup, l’ambiance sur le camp se détériore. Et en plus, voici la pluie qui s’invite sur l’aventure… Sauront-ils se ressaisir à tant pour la mythique et tant redoutée épreuve des radeaux ? Ce qui est sûr, c’est que tout peut arriver dans Koh-Lanta et même l’impensable…