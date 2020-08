Koh-Lanta, les 4 Terres : la région Est et ses aventuriers (vert)

En savoir plus sur Denis Brogniart

La région Grand Est porte fièrement la couleur verte. Elle est représentée par 6 aventuriers. Trois hommes et trois femmes. Tous prêts à repousser leurs limites pour faire rayonner leur région. Hadja, handballeuse professionnelle, est originaire d’Epernay en Champagne. A 28 ans, elle l’avoue sans honte. Sur un terrain, c’est une peste. Guerrière, elle possède tous les atouts pour briller dans cette nouvelle aventure. A ses côtés, Bertrand- Kamal. A 30 ans, ce Bourguignon (il habite Dijon) est chef de village en hôtel club et assure mettre le feu partout où il passe. Alexandra, responsable comptable dans le pays de Gex, a plus d’une corde à son arc. A 32 ans, elle maîtrise le tir à l’arc, l’orientation et la natation. Trois disciplines qui l’aideront à se sortir de situations compliquées. Joaquina est certainement la battante de l’équipe. Cette maman de 3 ados mène de front sa vie de mère et celle de responsable de boulangerie. Elle avait à peine 17 ans quand est né son premier fils et 19 ans pour le deuxième. A 38 ans, elle aspire à penser un peu plus à elle. Pour l’aider à franchir le pas, ses fils l’ont inscrite pour cette nouvelle édition. Loïc, le benjamin de cette équipe a 20 ans. Il vit dans ses montagnes entre Chambéry et Grenoble et se passionne pour les sports extrêmes. Pas très loin de chez lui, en Isère, vit Laurent, professeur d’histoire- géographie au collège. A 48 ans, il est le vétéran de cette équipe. Celui que ses élèves aiment surnommer Papa Jones sera-t-il l’homme fort de cette équipe ? Koh-Lanta, les 4 terres, vendredi 28 août à partir de 21 heures sur TF1 et MYTF1