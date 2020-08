Koh-Lanta, les 4 Terres : la région Sud et ses aventuriers (bleu)

En savoir plus sur Denis Brogniart

La région Sud porte la couleur bleue, couleur de la Méditerranée. Des contreforts des Cévennes à la montagne corse, nos six aventuriers veulent faire briller leur région. SEBASTIEN, tout d’abord. Cet agent municipal de 37 ans est le dernier trappeur ardéchois. CAROLE est marseillaise et fière de l’être. Pléonasme certes, mais cette mère de famille au fort caractère ne souhaite pas jouer les remplaçantes. ALIX est originaire d’Aubagne. Coach sportive et pompier volontaire, elle se définit comme une forteresse physique et mentale. AVA est une Corse de 26 ans. Indépendante, débrouillarde et manuelle, l’enfant du pays s’est installée à Paris pour diriger un fast-food des produits de la mer. Tout réussit à AUBIN, 23 ans. Ce pur produit du Gers est un guerrier. Normal, il est rugbyman. MATHIEU, quant à lui est un coureur professionnel d’ultra trail. Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline ? imaginez plutôt. Des courses de 50 à 200 km. 30 heures de course par jour entrecoupées de quelques secondes de pause pour se ravitailler. Pour compléter le portrait de ce sportif hors norme, Mathieu est moniteur de plongée. L’alliance de la terre et la mer fera-t-elle de lui un possible vainqueur ? Koh-Lanta, les 4 terres, vendredi 28 août à partir de 21 heures sur TF1 et MYTF1