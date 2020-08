Koh-Lanta, les 4 Terres : un avant-goût de la nouvelle saison

En savoir plus sur Denis Brogniart

Nord, Est, ouest et Sud. Pour la première fois dans l’histoire du jeu, 4 équipes vont s'affronter. Chaque équipe représente une région. Nos aventuriers partageront-ils leur culture et ou les difficultés auront-elles raison de l’esprit de corps ? Ce qui est sûr, c’est que ces 24 nouveaux aventuriers de Koh-Lanta vont se battre pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs régions. Nord, Sud, Est, Ouest, qui se surpassera le plus pour sa région de France ?4 tribus, 24 aventuriers mais, à la fin, il n’en restera qu’un ! Rendez-vous le 28 août 2020 à 21 heures.