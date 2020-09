Koh-Lanta, les 4 Terres : Un petit geste qui fait toute la différence

En savoir plus sur Denis Brogniart

C'est aussi cela, l'esprit "Koh-Lanta". Les Verts (l'équipe de l'Est) qui ont perdu successivement deux épreuves de confort, ont passé deux nuits sur l’îlot de l’exil. Deux nuits sans manger, sans feu, dans le dénouement le plus total. Les Bleus (l’équipe du Sud), vainqueurs de l’épreuve de confort du jour ont eu une pensée pour ces naufragés. Ils ont décidé de partager un morceau de leur récompense, une part de gâteau basque. Koh-Lanta, les 4 Terres, tous les vendredis à 21h05. Revoir les replay, extraits et bonus sur MYTF1.