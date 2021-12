Koh Lanta, l'histoire des héros - Episode 1

Pour les 20 ans de Koh-Lanta, découvrez un documentaire inédit qui vous replongera dans la grande histoire de cette aventure hors du commun.Depuis 20 ans, des personnes comme vous et moi, ont décidé de participer à une aventure extraordinaire… qui est devenue l’aventure de leur vie…Saison après saison, toutes et tous ont marqué l’histoire de Koh-Lanta.Parmi eux, 3 aventuriers ont battu tous les records, du nombre de victoires individuelles, et du nombre de saisons remportées.Entre témoignages exclusifs et moments cultes, Clémence, Claude et Teheiura nous racontent leur histoire, en compagnie de nombreux autres Héros de Koh-Lanta.Retour sur 20 ans de légende avec «Koh-Lanta, l’histoire des héros».