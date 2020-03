Koh-Lanta : l’île des Héros du 13 mars 2020 - Emission 3

En savoir plus sur Denis Brogniart

Dans l’archipel des Fidji, deux Héros sur les cinq ont intégré la tribu rouge et la tribu jaune après avoir remporté le premier affrontement. L’occasion pour eux de partager avec les nouveaux aventuriers leur savoir-faire et leurs connaissances de la vie en pleine nature, mais aussi en matière de stratégie de jeu. Si les nouveaux aventuriers apprennent aux côtés des Héros, auront-ils pour autant la même vision stratégique du jeu qu’eux ? De leur côté, les trois autres Héros redoutent déjà leur ultime affrontement, à l’issue duquel l’un d’entre eux sera définitivement éliminé de l’aventure. Et cet ultime affrontement, c’est pour maintenant. La tension monte chez les Héros. Aucun d’entre eux ne veut quitter l’aventure. Quels Héros gagneront leur place dans la tribu rouge et la tribu jaune ? Qui sera contraint de quitter l’aventure après quelques jours à peine ? Koh-Lanta : l’île des Héros, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.