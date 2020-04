Koh-Lanta : l’île des Héros du 17 avril 2020 - Emission 8

En savoir plus sur Denis Brogniart

L’aventure est désormais individuelle et devient de plus en plus difficile.La peur de voir son aventure s’achever avant la fin pousse les aventuriers à se lancer dans de nouvelles stratégies, de nouvelles alliances. Mais encore faut-il rester discret au risque de voir la colère monter sur le camp réunifié ou de devenir une cible pour le prochain conseil.Le jeu se tend, il faut choisir son camp.Une chose est sûre tout s’accélère et il faut prendre les bonnes décisions pour ne pas voir son prénom inscrit sur des bulletins au conseil. Qui réussira à tirer son épingle du jeu ?