Koh-Lanta : l’île des Héros du 21 février 2020 - Emission 1

Quatorze naufragés, âgés de 20 à 56 ans, vont se retrouver à plus de 20 000 kilomètres de la France, aux îles Fidji, perdues dans l’immensité océanique, aux confins de la Polynésie et de la Mélanésie. Les quatorze nouveaux aventuriers de Koh-Lanta viennent vivre l’aventure de leur vie, loin de chez eux. Ce qu’ils ignorent, c’est que cinq autres aventuriers convergent eux-aussi vers cet archipel perdu. Ce sont des sportifs hors-pair et des spécialistes de la survie. Mais surtout, ce sont des héros de Koh-Lanta… Presque des légendes pour certains : retrouvez Claude, Teheiura, Moussa, Jessica et Sara. Ces cinq Héros de Koh-Lanta sont de retour, prêts à se battre pour s’emparer, cette fois, du titre d’ultime aventurier qu’ils ont manqué de peu. Pour la première fois dans l’histoire de Koh-Lanta, anciens et nouveaux aventuriers devront faire équipe.

