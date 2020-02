Koh-Lanta : l’île des Héros du 28 février 2020 - Emission 2

En savoir plus sur Denis Brogniart

L’aventure aux Fidji est lancée pour les 14 nouveaux robinsons. Ils ignorent toujours que cinq Héros emblématiques de Koh-Lanta ont eux aussi débuté leur aventure dans le plus grand secret, et qu’ils sont prêts à en découdre. Seulement pour avoir la chance d’intégrer l’aventure, les Héros devront s’affronter et par deux fois. Et l’heure du premier affrontement a sonné. Seuls les deux premiers pourront intégrer les tribus rouges et jaunes composées des nouveaux aventuriers et ainsi poursuivre leur aventure. Ils sont prêts à se battre pour s’emparer, cette fois, du titre d’ultime aventurier qu’ils ont manqué de peu. Grosses émotions en perspective pour les Héros mais aussi pour les nouveaux aventuriers qui ont tant à apprendre de ces naufragés expérimentés… et inversement. Découvrez dès à présent les premières minutes du premier affrontement entre Jessica, Sara, Claude, Moussa et Teheiura. Quel Héros verra son rêve se briser l’aventure à peine commencée ? Extrait de l’émission Koh-Lanta : l’île des Héros du vendredi 28 février 2020. Koh-Lanta : l’île des Héros, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.