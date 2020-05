Koh-Lanta : l’île des Héros du 29 mai 2020 - Emission 14

En savoir plus sur Denis Brogniart

C’est enfin la grande finale de ce Koh-Lanta : l’île des Héros ! Avec son lot de stress et de désespoirs lors de la terrible épreuve de l’orientation... Mais aussi la fierté de monter sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta. Qui sortira son aiguille du jeu au cœur de la forêt fidjienne ? Qui résistera aux assauts du temps et de la mer sur les poteaux ? Tous sont valeureux, mais un seul des cinq finalistes remportera le titre et les 100 000 euros. Koh-Lanta : l’île des Héros, tous les vendredis à 21h05 sur TF1.