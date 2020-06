Koh-Lanta : l’île des Héros du 5 juin 2020 - La finale, l'épreuve des poteaux

En savoir plus sur Denis Brogniart

C’est la grande finale de Koh-Lanta, l'île des Héros. Le dénouement après plusieurs semaines d’efforts, de sacrifices et de dépassement de soi. Ils seront encore trois aventuriers à pouvoir prétendre au sacre ultime de grand gagnant de Koh-Lanta. Tous en rêvent, mais le plus dur reste à faire…Pour accéder à ce rêve, ils devront affronter la redoutable et exigeante épreuve des poteaux. Pour cela, les aventuriers ne pourront plus compter que sur eux-mêmes. Ils devront maîtriser leurs nerfs et faire face au stress de cette épreuve. Qui va tenir contre vents et marées sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta ?La route est encore longue et tout peut arriver. Qui sera le plus tenace ? Qui l’emportera ?