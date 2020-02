Koh-Lanta: l’île des Héros - Emission 1 - Premières minutes

Quatorze naufragés, âgés de 20 à 56 ans, vont se retrouver à plus de 17 000 km de la France, aux îles Fidji, perdues dans l’immensité océanique, aux confins de la Polynésie et de la Mélanésie. Ces nouveaux aventuriers de Koh-Lanta viennent vivre l’aventure de leur vie, loin de chez eux. Ce qu’ils ignorent, c’est que cinq autres aventuriers convergent eux-aussi vers cet archipel perdu. Ce sont des sportifs hors-pair et des spécialistes de la survie. Mais surtout, ce sont des Héros de Koh-Lanta. Ces cinq Héros de Koh-Lanta sont de retour, prêts à se battre pour s’emparer, cette fois, du titre d’ultime aventurier qu’ils ont manqué de peu. Pour la première fois, anciens et nouveaux aventuriers devront faire équipe. Quel Héros verra son rêve se briser l’aventure à peine commencée ? Comment les nouveaux aventuriers accueilleront les Héros de Koh-Lanta ? Extrait de l’émission Koh-Lanta : l’île des Héros du vendredi 21 février 2020. Koh-Lanta : l’île des Héros, à partir du vendredi 21 février 2020 à 21h05 sur TF1.

