Koh-Lanta : l'île des héros - Emission 3

« Les jeux inclus dans ce programme diffusé en 2020 sont fermés » C’est dans l’archipel de Kadavu aux Iles FIDJI, que pour la première fois anciens et nouveaux candidats vont se mesurer les uns aux autres. CLAUDE, TEHEIURA, JESSICA, MOUSSA et SARA, isolés sur l’île des héros au début de l’aventure, vont s’affronter pour espérer intégrer les équipes des nouveaux candidats et tenter de remporter l’aventure.