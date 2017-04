Qui est l’ambassadeur bleu ?

Les rouges se sont concertés et ont décidé qui allait être l’ambassadeur chez les bleus. Alors quel sera leur choix entre Frédéric, Vincent, Claire, Mathilde et Corentin ? Ce matin, l’impatience règne sur le camp bleu en attendant le verdict envoyé par les rouges. La bouteille arrive et un prénom est écrit : celui de Mathilde ! Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Claire est contente de ne pas endosser ce rôle. Mathilde accepte son destin, donne son collier d’immunité à ses coéquipiers dans l’éventualité où elle ne reviendrait pas et s’en va rejoindre l’ambassadeur des rouges. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.