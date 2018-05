L’aventure évolue : les naufragés liés 2 par 2

LEURS DESTINS SONT LIES - Dans Koh-Lanta, et surtout dans un combat des héros, les surprises pleuvent. Plus on avance dans l’aventure, plus il faut surprendre les aventuriers. Dans l’épisode 8, les aventuriers vont être particulièrement désarçonnés avec une surprise de taille. De quoi bouleverser leur aventure : cette fois, c'est à deux qu'ils vont devoir se battre pour gagner et éviter à tout prix l'élimination ! Tous les aventuriers seront répartis en binôme et leurs destins seront liés au sein de ce combat des héros, dans les épreuves jusqu’au conseil. Denis Brogniart va procéder à un tirage au sort pour former ces binômes. Le binôme qui gagne au confort, la récompense est pour deux. Les aventuriers qui ont un collier d’immunité pourront aussi le sortir au conseil pour 2 ! Qui va entraîner l'autre dans sa chute ? La tension est à son comble dans ce combat des héros. Rendez-vous tous les vendredis à 21h sur TF1 et sur MYTF1 pour le REPLAY