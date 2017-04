L'aventurier éliminé est...

Les bleus sont abonnés au conseil. Après 4 défaites consécutives, ils vont devoir encore éliminer l’un des leurs. Le fossé se creuse de plus en plus avec les rouges… Il faut réagir et vite ! Il faut désigner un leader qui pourrait fédérer l’équipe pour se dépasser sur les épreuves. Alors, quel aventurier va être éliminé ce soir ? Denis Brogniart procède au dépouillement et va annoncer le verdict. La sentence est irrévocable. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.