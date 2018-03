L’épreuve d’immunité : laissez-vous guider (Ep.3)

C’est plein de rage que les 5 Wakaï arrivent sur le lien de l’épreuve d’immunité. A eux de se transcender pour inverser le cours des choses. Les Rouges, égaux à eux-mêmes arrivent à 9 confiants et soudés. Mais pour les jaunes une bonne nouvelle arrive : le retour de Ludovic après avoir été blessé lors de l’épreuve de confort. Quelques heures à l’infirmerie pour un retour qui soulage tous les membres de l’équipe des Jaunes. Ludovic est requinqué pour affronter cette nouvelle épreuve importante. Pour l’équité des équipes, 3 rouges ne participent pas à ce jeu : Cassandre, Javier et Pascal. L’objectif de ce jeu est l’équipe qui casse la dernière plaque en haut de la plateforme en premier remporte l’immunité, repart avec le totem et est dispensée de conseil. Mais avant d’accéder à la dernière plaque, cinq plaques à casser par des aventuriers « aveugles » dirigés par un guide à la voix bien portante… Extrait du REPLAY de l’émission 3 de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 30 mars 2018