L’épreuve d’immunité : les poteries

Nouvelle épreuve d’immunité pour ce troisième épisode de Koh-Lanta Cambodge. L’objectif est de casser le plus rapidement possible les 7 pots en terre suspendus au-dessus de la mer. Chaque membre des équipes devra y aller en nageant, monter sur la plateforme et sauter pour tenter d’atteindre la poterie et la casser avec une massue. A l’intérieur de chaque poterie se trouve un bracelet qu’il faudra rapporter sur la plage. L’équipe qui présente ses 7 bracelets en premier remporte le totem d’immunité et évite le conseil. Quelle équipe remportera cette épreuve ? Qui sera immunisé ? Qui arrivera deuxième et restera complète ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.