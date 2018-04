L’épreuve d’immunité : radeau rouge contre radeau jaune (Ep 5)

Pas de surprise pour les concurrents puisqu’ils ont eux-mêmes construits leur propre radeau par équipe. Le totem est remis en jeu. L’épreuve qu’ils vont disputer est une course poursuite sur un parcours ovale. Les aventuriers seront 5 sur chaque radeau. Sur chaque embarcation, il n’y aura que 3 rames. L’équipe qui arrive à attraper le drapeau adverse remporte l’épreuve, repart avec le totem et est évidemment dispensé de conseil. Les Rouges en surnombre deux d’entre eux ne participeront pas à cette épreuve : Ludovic et Javier. Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018