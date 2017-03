L’épreuve de confort : la poursuite infernale

Les trois équipes se retrouvent pour disputer la troisième épreuve de confort. C’est une nouvelle épreuve culte de Koh-Lanta qui demande force et endurance : la poursuite. Chaque équipe doit porter une corde de 50kg et courir en cercle pour rattraper l’équipe qui se trouve devant. La première tribu qui arrive à en rattraper une autre, se qualifie pour la finale ! Ensuite, l’épreuve se poursuit avec les deux équipes restantes. Et la récompense vaut l’effort ! L’équipe gagnante pourra aller visite le temple Chiso et bénéficier d’un bon repas. L’équipe arrivée en deuxième position aura également une récompense surprise… Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.