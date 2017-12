L’heure du dernier conseil éliminatoire : qui est en danger ?

C’est le dernier conseil éliminatoire de la saison de Koh-Lanta Fidji. Ce soir, vous connaitrez les 4 finalistes de l’aventure. Alors ce conseil, on pourrait le rebaptiser « La revanche des Jeunes », car après avoir été menacés pendant si longtemps ils sont maintenant majoritaires à trois : Magalie, Tiffany et André face à Marguerite et Sandrine. Mais attention, Sandrine va voter deux fois car Romain, le dernier éliminé, lui a confié son vote supplémentaire. Donc le vote va être particulièrement serré avec une Marguerite se sentant menacée qui multiplie les subterfuges pour faire croire qu’elle a un collier d’immunité. On va savoir maintenant si les autres, et en particulier, les jeunes, seront dupes ou pas. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 8 DECEMBRE 2017 (Emission 13).