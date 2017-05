L'interview du sortant de l'émission 10

L'étau se ressert dans l'aventure Koh-Lanta... Ils ne sont plus que neuf sur l'île, et les places deviennent chères. Chaque petit faux pas peut être fatal. Pour se protéger, il n'y a pas trente-six solutions : il faut gagner les épreuves individuelles d'immunité ! Cependant, Sandro a peut-être lancé une mode de stratégies et de coups en douce... Découvrez l'interview version longue du sortant de l'émission 10 !