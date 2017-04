Série de coups durs pour les bleus... Malgré des compétences sportives quasi équivalentes, les rouges enchaînent les victoires. Cela a le don d'installer une mauvaise ambiance sur le camp des Takeo, et les tensions grandissent un peu plus chaque jour. Cependant, tout n'est pas idyllique chez les Bokor, car Yassin divise de plus en plus ses coéquipiers. C'est dans ce contexte clivant que l'une des équipes va devoir se rendre au conseil ce soir. Découvrez l'interview du sortant de l'émission 6 en version longue !