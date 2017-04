L'interview du sortant de l'émission 7

Que de rebondissements sur le camp ! L'issu du conseil est plus que jamais incertain... Le duel entre les rouges et les bleus est au sommet et la bataille fait rage sur les épreuves. D'autant plus que les bleus construisent peu à peu une véritable unité grâce à leur victoire de confort... Cependant, les caractères forts agacent, dans les deux îles respectives. Faut-il privilégier les têtes brûlantes ou l'unité sur le camp ? Réponse dans l'interview version longue du sortant de l'émission 7 !