L’ULTIME duel et l'épreuve des cubes INEDITE

Ce dernier duel se passera sur ce lieu magique, l’arène des duels. Ce duel final va opposer les deux derniers aventuriers qui sont à l’Exil et qui ont comme objectif de revenir dans le jeu de ce combat des héros. Ce duel exceptionnel ne sera pas comme les 6 autres déjà joués. En effet, cette arène des duels qui d’habitude est absolument calme, n’ayant que deux aventuriers opposés sur des épreuves différentes. Mais pour ce duel final, il y aura Jérémy, dernier éliminé au conseil de la tribu réunifiée, et Clémentine, qui a remporté son dernier duel face à Raphaële. Ces deux duellistes s’affronteront, observés par tous ceux qui sont encore dans ce combat des héros. Ils seront présents pour voir celui ou celle qui va réintégrer l’aventure. Pour rappel, le gagnant ou la gagnante de ce duel, repartira dans l’aventure comme si de rien n’était. En revanche, le perdant ou la perdante ce sera définitivement terminé et c’est direction le jury final. Pour cet ultime duel, il va falloir être fort avec ses jambes et fort avec sa tête. Quatre cubes avec des faces différentes qu’ils vont devoir les empiler de telle manière que chaque face soit représentée de couleurs différentes. Avant d’arriver à l’empilement des cubes, les deux concurrents traverseront un petit parcours sur une poutre pour amener les cubes. C’est une épreuve incroyable et inédite dans Koh-Lanta. Ce sera le dernier duel de la saison clôturant cet espace protégé par ces masques fidjiens.